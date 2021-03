© La Auténtica Defensa

ARIES (21/3 al 20/4) Tendrás una semana con una buena influencia planetaria lo que provocará que asumas tus responsabilidades familiares con menos pesar de que lo harías habitualmente. En el terreno sentimental, el hombre de Aries tendrá una semana muy conflictiva. Para poder destacarte profesionalmente has tenido que trabajar muy duro y como consecuencia has descuidado a tu compañera sentimental. Hasta ahora, ella lo ha tolerado durante cierto tiempo pero ha aparecido en su vida un hombre que está interesado en ella y que está dispuesto a brindarle toda la atención que tú no le das. Todavía estás a tiempo de salvar tu relación pero deberás actuar inmediatamente. Tienes que esmerarte en cuidar los minutos de privacidad que tengas con tu pareja e impedir que personas cercanas a ti invadan tu vida íntima. Ya que no puedes dedicarle a la persona que amas mucho tiempo esfuérzate porque cada segundo que pases junto a ella sea de calidad. En cuanto a la mujer de Aries, está pasando por una etapa muy bonita en su vida afectiva. Esta semana será muy propicia para concretar aquellos planes que venían haciendo hace tiempo pero que por circunstancias ajenas a ustedes habían tenido que postergar. Será una buena semana para iniciar gestiones tendientes a aumentar los ingresos, ya sea a través de una inversión, emprendimiento comercial o un trabajo extra. También es el momento ideal para que las personas de este signo que estén desocupadas llamen o se comuniquen con todos sus conocidos debido a que uno de ellos será el nexo para que puedan reinsertarse laboralmente.