ARIES (21/3 al 20/4) Esta semana la gente de Aries deberá afrontar desafíos en el ámbito laboral, que les resultarán muy difíciles de superar. Sin embargo, con el tiempo comprenderás que han sido sumamente beneficiosos para ti. Apóyate en tu vasta experiencia previa y en tus conocimientos para encontrar la solución adecuada. En el ámbito sentimental, el hombre de Aries tendrá una buena semana. Últimamente has estado soñando muy seguido con una persona que ocupó un lugar muy importante en tu vida sentimental. Durante los próximos días, los astros te invitarán a reflexionar y a confiar más en tu intuición, la cual estará potencializada durante esta jornada. En el ámbito financiero y de los negocios, los nativos de este signo tendrán una excelente semana. El emprendimiento comercial por el que tanto has trabajado, comenzará durante los próximos días a darte tus primeras ganancias, no será una suma de dinero importante pero te incentivará para seguir trabajando. En el ámbito familiar, esta semana recibirás noticias de un pariente con el que no te comunicabas desde hacía bastante tiempo y esto te pondrá muy feliz. Si sientes que tus sueños pueden significar algo, no deseches esa idea por un tonto prejuicio. Si estás solo, tal vez sea el momento adecuado para buscar a la persona que aparece en tus sueños e intentar nuevamente una relación Por su parte, la mujer de Aries estará muy bien auspiciada esta semana en lo que respecta a su vida sentimental. Recibirás durante los próximos días, el apoyo de algunos planetas que influirán positivamente sobre ti y te ayudarán a solucionar cualquier inconveniente que pudiera existir en tu vida amorosa.