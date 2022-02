© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Gracias a tu carisma y a tu capacidad de empatía podrás superar exitosamente algunos obstáculos que se te presentarán durante esta semana. Será una semana de mucha indecisión para el hombre de Cáncer en el terreno del amor. Estás bien con tu pareja, no discuten y sabes que ella te ama. Sin embargo, la pasión se ha ido apagando y tú extrañas esas tórridas noches de sexo. En vez de pensar en terminar la relación podrías en cambio hablar con tu pareja y entre ambos intentar reavivar la llama de la pasión. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una semana espectacular en el ámbito sentimental. Desde hace mucho tiempo que estabas profundamente enamorada de un hombre, sin embargo él nunca había intentado acercarse a ti y tú tenías demasiado miedo como para intentar seducirlo. No obstante, esta semana ocurrirá un incidente muy intenso en el que ambos estarán involucrados. Este incidente hará que se acerquen más y descubrirás que él si estaba interesado en ti. Deja todos los miedos y las reservas de lado y entrégate con absoluta confianza a ese hombre porque te hará inmensamente feliz. En el ámbito de los negocios, deberás emplear nuevas estrategias si quieres que tu emprendimiento comercial siga creciendo. No te dejes llevar por la inercia, actúa y busca el consejo de las personas idóneas que pueden aportarte las mejores ideas. El mercado exige que te adecúes a las nuevas circunstancias de lo contrario corres el riesgo de perder todo tu patrimonio.