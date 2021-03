© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Durante esta semana es importante que tengas en cuenta que la mente puede ser tu mejor aliada pero en ocasiones también puede convertirse en tu peor enemiga. Según te veas a ti mismo, ésa será la imagen que estarás proyectando a los demás. Si te focalizas solamente en tus defectos proyectarás a la gente que te rodea una imagen de una persona insegura. Controla tus pensamientos y concéntrate más en tus virtudes y capacidades. En el ámbito laboral, confía plenamente en tus recursos para sacar adelante tu trabajo y no te dejes llevar por lo que te digan, tienes la capacidad suficiente para lograr el éxito pero muchas veces te subestimas y no te animas a pelear por tus sueños. Si logras confiar en tu talento tendrás el triunfo garantizado en el terreno del trabajo durante esta semana. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer no está atravesando un buen momento sentimental. Has tenido muchos problemas con tu pareja debido principalmente, a la intervención de terceras personas en la relación. Lograrán solucionar esta crisis pero aprende de tus errores y en el futuro no permitas que nadie intervenga en tu vida amorosa. Por su parte, la mujer de este signo lleva esperando mucho tiempo que su pareja se decida a dar un paso más en la relación. La espera no habrá sido en vano ya que esta semana recibirás una propuesta de matrimonio que, por supuesto, aceptarás. Disfruta de este excelente momento de tu vida y no dejes que nadie empañe tu felicidad.