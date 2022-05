© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 15 al 21 de Mayo de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Las personas de Cáncer están viviendo un momento de mucho desánimo a nivel laboral. Tu empleo te resulta monótono, aburrido y sientes que estás malgastando tus capacidades y conocimientos en ese lugar. Sin embargo, esta semana lograrás finalmente decidirte a comenzar a buscar un nuevo lugar de trabajo. La oportunidad llegará pero no tan pronto como lo esperas. Sé paciente y ten confianza en el futuro. En el ámbito financiero y de los negocios, será una excelente semana para Cáncer. Últimamente tu economía había atravesado momentos de mucha escasez y por ello decidiste ajustar tus gastos para lograr estabilizarte. Esta semana te darás cuenta que todos tus esfuerzos para sanear tu economía están comenzando a dar sus frutos y que en poco tiempo podrás pagar enteramente todo lo que debes. En el terreno sentimental, el hombre de Cáncer decidirá durante esta semana finalizar su relación amorosa. No te conformas con lo que tu pareja te ofrece y estás cansado de aguardar que ella intente satisfacerte o darte el amor que tú necesitas para sentirte bien. Durante los próximos días le comunicarás tu decisión y la mujer de la que alguna vez estuviste enamorado reaccionará muy mal. Te hará una actuación dramática para inspirarte lástima y al ver que no lo consigue, intentará manipularte a través de la culpa. Los astros te aconsejan que te mantengas firme en tu decisión y que no cedas porque luego te arrepentirías amargamente. Por su parte, la mujer de Cáncer también finalizará esta semana una relación sentimental pero lo hará en buenos términos. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)