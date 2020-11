© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana de reflexión para todos las personas de Cáncer. Será una semana muy propicio para trabajar en el autoconocimiento y en afianzar la autoestima. Los astros te son favorables para que aumentes la confianza en ti mismo y eso te será de gran ayuda durante esta jornada, no sólo en el ámbito laboral sino también en el sentimental. En el ámbito laboral, un comentario malicioso por parte de tus compañeros de trabajo sobre un hecho que no puedes modificar, llegará a tus oídos. Si reaccionas, que es precisamente lo que ellos esperan que hagas, corres el riesgo de perder el control y desprestigiarte ante tus jefes. En cambio, si no les prestas atención y te concentras en lo importante, que es tu trabajo, ellos se darán por vencidos e irán a molestar a otro. Por su parte, el hombre y la mujer de Cáncer vivirá una semana muy buena a nivel sentimental. Estás muy enamorado de tu pareja y para tenerla contenta le has hecho promesas, sobre todo a nivel material, que te resultarán muy difíciles de cumplir. Te estás esforzando mucho para poder ofrecerle un futuro confortable, sin embargo no estás obteniendo los resultados que esperabas. No obstante, la persona que amas lejos de hacerte reclamos, te brindará todo su apoyo y su comprensión. Por su parte, los que están solos buscan desde hace tiempo alguien que los deslumbre, que los enamore intensa y profundamente. Esta semana esa energía positiva en la que estarás envuelto posibilitará que atraigas hacia ti a una persona que tendrá exactamente todo lo que estabas buscando. A la noche relájate y pasa un buen momento sin preocuparte por nada más. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)