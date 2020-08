© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) La gente de Cáncer comenzará esta semana un ciclo en donde estarán muy bien auspiciadas las cuestiones jurídicas y económicas. Será una semana muy favorable para todo lo referido a cuestiones de índole legal. Durante los próximos días, te darán la buena noticia de que se ha resuelto favorablemente un juicio que esperabas desde hacía tiempo. También será un buen momento para llegar a un acuerdo en temas referidos a divorcios o separación de bienes En el ámbito del trabajo, será una muy buena semana para Cáncer. Hay posibilidades de que tengas éxito pero para lograrlo deberás liberarte de esos complejos que te provocan inseguridad y que te impiden demostrar ante tus superiores las capacidades que posees A nivel amoroso, el hombre de Cáncer vivirá una semana de mucha confusión. Sabes que hay alguien que está interesado en tu pareja, sin embargo no estás haciendo absolutamente nada. Es más, ni siquiera te ha despertado celos esta situación. Es hora de sincerarte contigo mismo, pregúntate si todavía sientes por tu pareja algo fuerte o si estás con él o con ella por costumbre Por su parte, la mujer de Cáncer vivirá una semana complicada. Estás viviendo un momento muy malo en tu relación amorosa y no sabes cómo hacer para resolverlo. Ya has hablado con tu pareja pero no se ha producido ningún cambio. La única solución posible es que pidas ayuda a una tercera persona, alguien de la familia de tu pareja que lo haga entrar en razón.