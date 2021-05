© La Auténtica Defensa

Vigencia: 2 al 8 de Mayo de 2021

CANCER (22/6 al 23/7) En el ámbito laboral será, las personas de Cáncer vivirán una semana muy tormentosa y agitada. Eres una persona preparada e inteligente y es por eso que ocupas un importante puesto y tienes personal a tu cargo. No obstante, hay aspectos de tu personalidad que debes pulir si quieres que tu desempeño laboral alcance la excelencia. Fallas en el área de las relaciones humanas y como tienes empleados que dependen de tus órdenes, eso resulta un gran inconveniente para ti. Los astros te aconsejan que empieces por mejorar la manera en la que te diriges a tus empleados, un poco de cordialidad y amabilidad no perjudicará ni rebajará tu posición de jefe. En el ámbito de los negocios y de las finanzas, la gente de Cáncer deberá aprender a escuchar a fin de evitar grandes pérdidas económicas. Has contratado a personal muy calificado para que te asesore en todas tus inversiones, el problema es que de nada te sirve tener gente tan competente a tu lado si no escuchas sus sugerencias. Tú eres quien tiene la última palabra y tu criterio es muy bueno, pero debes dejar la soberbia de lado y prestar atención a los consejos que te dan las personas idóneas en el área. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Cáncer recibirán esta semana el alivio que tanto esperaban. Tu relación sentimental no estaba atravesando un buen momento y ti te angustiaba la idea de una ruptura. Sin embargo, durante los próximos días tendrás una conversación sincera y profunda con tu pareja mediante la cual lograrán superar las diferencias.