© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Febrero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana de muchos riesgos tanto a nivel financiero como comercial. Estás muy entusiasmado porque finalmente podrás concretar un emprendimiento que te permitirá obtener excelentes ganancias. Sin embargo, los astros te aconsejan que actúes con mucha precaución. Algunas de las personas que forma parte del proyecto no está siendo completamente sincera contigo, la única manera de evitar sufrir una estafa es manejarte con suma cautela. Revisa por ti mismo y minuciosamente hasta los mínimos detalles y no te fíes de nadie. En el ámbito sentimental, los próximos siete días transcurrirán sin sobresaltos para el hombre de Cáncer, lo cual no significa que todo estará bien. Tu pareja está perdidamente enamorada de ti, no obstante tú has empezado a darte cuenta que lo que sientes por ella no es tan intenso como creías. Sin embargo, no harás nada al respecto ni te torturarás reflexionando sobre el asunto y dejarás que las cosas continúen como hasta ahora. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá esta semana un encuentro casual con una ex pareja que la llenará de confusión. Tienes una relación estable y sólida con un hombre que te ama, los astros te aconsejan que no arriesgues todo lo que tienes por una fantasía que nunca llegará a transformarse en algo serio. En el terreno laboral, tendrás una semana de mucho trabajo. Te verás obligado a delegar tareas porque no tendrás tiempo para llevarlas a cabo. Sin embargo, este hecho te permitirá darte cuenta de lo eficiente que pueden llegar a ser algunos de tus empleados y en lo sucesivo delegarás funciones con más tranquilidad y mayor frecuencia. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)