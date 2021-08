© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Esta semana se producirá la influencia directa de algunos planetas en las personas del signo de Cáncer. Esta influencia te aportará mucha energía y vitalidad. Te sentirás más optimista y con un gran deseo de emprender cosas nuevas En el ámbito laboral, procura durante esta semana evitar las indiscreciones. Si alguien te hace una confesión, intenta no comentarlo con nadie porque podrías desencadenar situaciones desagradables. En el ámbito financiero y de los negocios, esta semana descubrirás que tu mano derecha en los negocios te ha estado engañando. La traición te dolerá más que el dinero que esta persona pueda haberte robado. Sin embargo, las cosas ya están hechas y debes tomar medidas al respecto. La confianza está perdida y sin ella no puedes tener a dicha persona a tu lado. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer tendrá una semana complicada. Tu pareja está desconcertada y no entiende tus nuevas necesidades. Probablemente la relación entre en crisis o se produzca una ruptura debido a que las aspiraciones de ambos miembros de la pareja ya no serán las mismas. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una semana intensa. Desde hace tiempo discutes mucho con tu pareja. Tu relación está desgastada por las constantes discusiones que, en la mayoría de los casos, originas tú. Estás muy enamorada pero los celos están alejando a la persona que amas. Aprovecha los próximos días para reflexionar y encontrar la forma de cambiar ese comportamiento antes de que sea demasiado tarde.