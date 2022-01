© La Auténtica Defensa

Es una semana en donde los astros propician el cierre de ciclos y de nuevos comienzos en todos los ámbitos. Es un excelente momento para reflexionar y tomar determinaciones. Estar conectados con ustedes mismos les permitirá establecer con claridad cuáles son las cosas o quiénes son las personas que ya no son necesarias ni saludables para su vida. No dejen que la culpa los atrape, lo hecho, hecho está. Arrepentirse por el pasado es una pérdida de tiempo, es mejor que concentren sus energías en el presente y en las cosas buenas que les reserva el futuro. En el ámbito de las finanzas, gozarán de una estabilidad económica. Sin embargo, no se sentirán satisfechos y querrán más. Los embargará una sana ambición pero para lograr mayor prosperidad tendrán que asociarse con alguien. Un nuevo socio aparecerá durante esta semana, será una persona acaudalada que está dispuesta a invertir en sus proyectos comerciales. En el terreno laboral, habrá algunos despidos durante los próximos días pero el puesto de ustedes estará seguro. No obstante, se sentirán angustiados y con mucha incertidumbre porque pensarán que en cualquier momento pueden perder el empleo. Esto no ocurrirá, continúen trabajando con tranquilidad porque están seguros y protegidos. En el amor, ocurrirán peleas y enfrentamientos con la pareja por motivos materiales. Todavía no logran entenderse en cuestiones de dinero. Los hombres y mujeres de Cáncer querrán ser precavidos y ahorrar para poder afrontar cualquier inconveniente en el futuro. Sus parejas en cambio querrán vivir el momento sin preocuparse por lo que vendrá. Deben llegar a un acuerdo porque de lo contrario existe el riesgo de que las frecuentes discusiones por este tema terminen separando a la pareja.