CANCER (22/6 al 23/7) Debido a la energía que incidirá en tu signo durante toda la semana serás capaz de reconciliarte y sanear todos aquellos conflictos que tengas con los miembros de tu familia. En el ámbito financiero tendrás una semana sumamente positiva. Los últimos meses te has sometido voluntariamente a un estricto plan con el objetivo de controlar tus gastos y manejar mejor tus recursos. Durante los próximos días comenzarás a ver los frutos de tu esfuerzo y esto te motivará para continuar con tu exitoso plan de administración. En el ámbito laboral será una semana de grandes descubrimientos para aquellas personas del signo de Cáncer que ocupen puestos importantes y que tengan personal a su cargo. Siempre has pensado que eras un muy buen jefe, no obstante escucharás accidentalmente una conversación entre tus empleados que te hará darte cuenta lo equivocado que estabas. Probablemente te sientas herido pero es momento de dejar las susceptibilidades a un lado y hablar con tus empleados para modificar tu comportamiento y lograr una relación más armónica con las personas que trabajan bajo tus órdenes. En el terreno del amor, aquellos que tengan una relación estable vivirán una semana en donde surgirán algunas complicaciones. Conocerán durante los próximos días a una persona por la que sentirán una gran atracción, sobre todo de índole sexual. Estarás dispuesto a dejarlo todo por él o por ella, sin embargo es aconsejable que actúes con calma porque puede que no seas correspondido con la misma intensidad y que termines rompiendo una relación sentimental estable por perseguir una fantasía.