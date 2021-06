© La Auténtica Defensa

Vigencia: 27 de Junio al 3 de Julio de 2021

CANCER (22/6 al 23/7) Esta semana la gente de Cáncer tendrá muy potenciada la sensibilidad y la intuición. Gracias a ello podrás darte cuenta de que una persona de tu ámbito familiar, está en problemas y necesita tu ayuda aunque no se haya animado a pedírtela. En el ámbito laboral, tendrás novedades alentadoras durante esta semana. Te avisarán de que se ha producido una vacante en la compañía en la que siempre has soñado trabajar. La luna te brinda un buen auspicio en el terreno del trabajo, así es que debes moverte rápidamente para conseguir una entrevista y demostrar en ella lo que vales. Tienes el éxito asegurado. En el ámbito financiero y de negocios, esta semana te ofrecerán asociarte a un negocio muy bueno. Sin embargo, te advertirán que las ganancias comenzarán a llegar recién al año de realizada la inversión. No obstante, el emprendimiento comercial será un éxito así es que te convendrá asociarte con esta gente. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Cáncer se sentirán en una encrucijada esta semana. Tienes una relación desde hace tiempo pero recientemente ha aparecido en tu vida un hombre o una mujer que te interesa muchísimo. Tienes muchas dudas y a la vez tienes mucho temor a equivocarte. No sabes si continuar con la persona que fielmente te ha acompañado hasta ahora o arriesgarte a vivir una aventura con una persona que te atrae pero conoces muy poco. Tú decides pero tómate el tiempo que necesites porque se trata de una decisión que cambiará tu vida.