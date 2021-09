© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) Si querías comprar una mascota, aprovecha esta semana para hacerlo porque dicha adquisición estará muy favorecida astrológicamente. En el ámbito laboral, será una semana difícil para la gente de Cáncer. Estás viviendo momentos de mucho estrés. Las exigencias son cada vez mayores y emocionalmente te sientes desbordado. Sientes que no puedes confiar en nadie y eso aumenta tu sensación de inseguridad. Esto es falso, hay personas a tu alrededor que son muy confiables y que podrían ayudarte. Sin embargo, no te atreves a confiar en ellas porque has vivido en el pasado situaciones de traición que te han transformado en una persona muy desconfiada. No obstante, esta semana una persona de sexo masculino y con mayor jerarquía que tú tendrá un muy buen gesto contigo y ganará tu confianza. En el ámbito del amor, esta semana será un momento ideal para que los hombres y mujeres de Cáncer tomen decisiones importantes en su vida sentimental. Desde hace un tiempo que tu pareja no logra avanzar, pasas buenos momentos con él o con ella pero no consigues que la relación se vuelva más profunda. El problema es que estás empezando a sentir que necesitas algo más que buen sexo y sientes que tu pareja no puede dártelo. Es muy probable que hoy termines con esta relación o bien le pidas un tiempo a tu pareja En el ámbito económico, necesitas conseguir una determinada suma de dinero para comprar un objeto muy necesario en tu vida diaria. No te desanimes ni impacientes, durante los próximos días te llegará el dinero de la forma más inesperada.