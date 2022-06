© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 29 de Mayo al 4 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana de revelaciones para las personas de Cáncer. Debes aprender a confiar en tus instintos debido a que has vivido diferentes experiencias muy intensas a nivel espiritual, las cuales han provocado que se amplíe tu nivel de consciencia. No sabías que tenías nuevas capacidades pero un hecho que ocurrirá durante los próximos días, hará que tomes consciencia de ellas. En el ámbito laboral, recibirás agradables sorpresas esta semana. Has presentado recientemente un proyecto en tu lugar de trabajo. Esperabas una respuesta inmediata pero como esta no llegó, te desanimaste pensando que lo habían rechazado. No obstante, durante los próximos días te enterarás de que tu propuesta ha sido evaluada por tus superiores y ha obtenido una calificación positiva. Cuando menos lo esperes podrás comenzar a trabajar para plasmar en la realidad tu proyecto. En el ámbito de las finanzas y los negocios, tendrás una semana muy agitada. Discutirás con tus socios, no podrán ponerse de acuerdo en un tema fundamental y esto acarreará retrasos en el crecimiento de tu actividad productiva. Los astros te aconsejan que evites este tipo de discusiones debido a que no generan ningún beneficio en tus negocios, por el contrario, los perjudican. Esfuérzate en promover la armonía entre todos tus socios y así podrás alcanzar el éxito y la prosperidad económica en poco tiempo. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Cáncer vivirán una excelente semana junto a la persona que aman. Les ha costado mucho conquistar a quien hoy es su pareja y por ello disfrutarán al máximo cada segundo junto a ellos. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)