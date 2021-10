© La Auténtica Defensa

Vigencia: 3 al 9 de Octubre de 2021

CANCER (22/6 al 23/7) La gente de Cáncer estará muy bien auspiciada esta semana. Por este motivo, te sentirás de un excelente humor, te sentirás optimista y lleno de vitalidad. Sin embargo, en el ámbito laboral esta semana no todos compartirán tu estado anímico. Tus jefes y compañeros de trabajo estarán muy pesimistas e intolerantes pero no debes permitir que eso te influya. Intenta durante los próximos cinco días interactuar lo menos posible con ellos para evitar las energías negativas En el ámbito económico, recibirás esta semana noticias alentadoras sobre un dinero que posiblemente llegará a tus manos dentro de las próximas semanas. Los problemas graves económicos que tenías, empezarán a resolverse, lentamente pero dentro de unos meses los tendrás completamente solucionados. En el terreno sentimental, el hombre de Cáncer tendrá una semana complicada. Hay momentos en los que te parece que tu pareja no está interesada en continuar con la relación. Sientes que solamente tú te esfuerzas para que las cosas resulten. La realidad es que estás exagerando las cosas, construir una relación no es fácil y requiere tolerancia y tiempo. Si has notado que tu pareja está distraída, en vez de increparla con reclamos intenta averiguar qué problemas lo preocupan, de esta manera lograrás consolidar la relación. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una excelente semana. Estás muy enamorada y por eso querrás sorprender a tu pareja y planearás algo muy romántico esta noche para la persona que amas. A cambio, tu pareja te hará pasar momentos llenos de lujuria y placer sexual. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)