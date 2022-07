© La Auténtica Defensa

Vigencia: 31 de Julio al 6 de Agosto de 2022

CANCER (22/6 al 23/7) Será una semana muy estresante para la gente de Cáncer. En el ámbito laboral, tendrás una semana tensa y difícil porque no podrás cumplir con todo las tareas que tenías programadas. Durante los próximos días comprenderás que no puedes hacerlo todo solo, necesitas delegar un poco de responsabilidades en la gente que te rodea. De esta manera aliviarás tu carga y podrás cumplir con todo lo que te habías propuesto. En el ámbito amoroso, los hombres y las mujeres de Cáncer se llevarán algunas sorpresas esta semana. Estás con muchas ganas de casarte pero el problema es que tu pareja no tiene todavía esas intenciones. A veces tienes que esperar los tiempos del otro y ser paciente, tu pareja te ama y llegará el momento en el que querrá casarse contigo, pero eso ocurrirá recién dentro de un tiempo. Por su parte, las personas de Cáncer que estén solas, verán la necesidad de recurrir a un terapeuta para tratar aquellas decepciones amorosas que les han dejado tan hondas huellas. Esto te dará excelentes resultados, sanarás por dentro y partir de allí estarás lista para que aparezca la persona adecuada para ti. En el ámbito de las finanzas y los negocios, los astros te recomiendan que te muevas con mucha mesura. Antes de largarte a una aventura económica para la cual no estás preparado, estudia bien el terreno, dedicándole toda la energía que requieras hasta dominar todos los aspectos del nuevo emprendimiento.