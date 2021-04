© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) En el ámbito de los negocios y las finanzas se producirá una llamada de alerta. Desde hace un tiempo estás sumergido en una especie de letargo y no estás prestando mucha atención a tus emprendimientos comerciales. Sin embargo, alguien te dará una noticia que te obligará a despertar y darte cuenta del lugar en donde estás parado. Tu competencia está creciendo muy rápido y a menos que entables una fuerte pelea, tu negocio quedará completamente relegado y hasta existe la posibilidad de una quiebra económica que te obligue a cerrarlo. Durante esta semana ocurrirán agradables sorpresas referidas al ámbito laboral. Hay un curso de capacitación que se realizará en una ciudad distinta a tu lugar de residencia, este curso te interesaba muchísimo, sin embargo uno de tus colegas había sido seleccionado para asistir y eso te causó una gran decepción. No obstante, esta persona tendrá a último momento un inconveniente que le impedirá asistir a la capacitación y te ofrecerá su lugar. No lo rechaces ni desconfíes, su ofrecimiento es genuino y bien intencionado. Los astros indican que este viaje no sólo tendrá connotaciones en tu vida profesional sino que también se verá afectada tu vida sentimental. Si estás solo, prepárate porque conocerás durante dicho viaje a una persona de la que te enamorarás a primera vista y con la cual comenzarás una relación que, contra todos los pronósticos, durará y logrará consolidarse. En el ámbito familiar, esta semana estarás más propenso a expresar tus sentimientos. Los miembros de tu familia siempre te han reclamado lo poco demostrativo que en ocasiones sueles ser. Aprovecha los próximos días para decirles a todas las personas que amas, lo importante que son para ti.