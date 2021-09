© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Septiembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 5 de 13

CANCER (22/6 al 23/7) La gente de Cáncer aprenderá esta semana a valorar su salud. Los próximos días constituirán es el momento ideal para que comiences a cuidarte y amarte un poco más. Durante esta semana los hombres y mujeres de este signo se sentirán embargados por el deseo de superar sus viejas limitaciones y asumir nuevos desafíos en todos los ámbitos. Durante muchos meses has anhelado un cambio de empleo, no obstante el miedo te paralizaba y por ello no habías comenzado con la búsqueda. Sin embargo, a partir del lunes de esta semana dejarás la pasividad que te ha caracterizado durante las últimas semanas y comenzarás a actuar. Hablarás con tus conocidos y amigos y les harás saber que estás buscando empleo. El trabajo con el que siempre has soñado no aparecerá durante los próximos días pero sin lugar a dudas, llegará en un breve lapso de tiempo. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer querrá mejorar la comunicación con su pareja y eso mejorará mucho su relación sentimental. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una semana difícil a nivel sentimental. Tu pareja estará muy alterada y cualquier cosa que digas o hagas originará una discusión. Aprovecha los próximos días para visitar a los integrantes de la familia que hace mucho que no ves y así podrás utilizar esa excusa para alejarte de tu pareja por un par de horas. Para sobrellevar la tensión de esta semana fatídica, decidirás realiza una actividad física intensa, lo cual resultará muy beneficioso para tu salud. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)