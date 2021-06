© La Auténtica Defensa

Vigencia: 6 al 12 de Junio de 2021

CANCER (22/6 al 23/7) La gente de Cáncer tendrá una semana muy tranquila. No obstante, se cruzarán en tu camino personas que estarán enfrentando problemas muy serios, quienes te contarán sus problemas y buscarán en ti consuelo y consejo. En el ámbito laboral, tendrás una semana en donde surgirán algunos imprevistos. Se producirá una complicación en una tarea sencilla y rutinaria que realizas a diario y esto te hará perder la paciencia. Deberás controlarte porque estarás exagerando la gravedad del problema. En el ámbito económico, estás viviendo un período de mucha inestabilidad. Hay momentos en los que el dinero llega a tu vida por todos los caminos y hay otros en los que tu presupuesto no alcanza a cubrir tus gastos. Los astros te aconsejan que aprendas de este ciclo una lección importante. Debes ser consciente de lo que ganas y que no puedes gastar más de lo que tu sueldo te permita. Para ayudarte a no gastar de más, puedes cancelar todas tus tarjetas de crédito porque durante las próximas semanas habrá una tendencia a que te descargues de los problemas que tendrás en los distintos aspectos de tu vida, mediante compras excesivas que sólo te permitirán sentirte mejor por un momento y que luego te harán sentir culpable. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Cáncer que estén solos tendrán una muy buena semana. Tus amigos te presentarán a persona con la que establecerás una muy buena conexión que desembocará en un apasionado encuentro sexual y junto a esta persona disfrutarás del sexo como nunca antes lo habías hecho.