CANCER (22/6 al 23/7) Será una muy buena semana para todas las personas de Cáncer, muchas de las situaciones que tanto te preocupaban comenzarán a resolverse durante esta semana. A partir del miércoles se inicia un ciclo de renovación que traerá cambios extraordinarios en tu realidad. En el terreno amoroso, el hombre de Cáncer que tenga una relación comenzará la semana con un cierto pesimismo. Estás atravesando una crisis de pareja, como la que atraviesan la mayoría de las parejas en algún momento de sus vidas. Sin embargo, tú estás exagerando las cosas y te angustias pensando que vas a perder a la persona que amas. Afortunadamente, esta semana tendrás una conversación con tu compañera sentimental, la cual te permitirá ver objetivamente la gravedad de la crisis y dejar a un lado todos tus fantasmas. Por su parte, la mujer de cáncer tendrá una semana bastante complicada debido a los celos. Motivos no te faltarán, el hombre que está a tu lado es muy seductor y le coquetear y flirtear con las mujeres que se cruzan en su camino. Sin embargo, es un coqueteo inocente que no pasará a mayores ni se convertirá en una infidelidad. Tienes dos opciones, la primera es no hacerte problema ni angustiarte por sus coqueteos. La segunda opción es buscarte otra pareja porque tu hombre difícilmente vaya a cambiar. El ámbito laboral estará muy tranquilo esta semana y sin ningún cambio importante. En cuanto a la salud, te sentirás lleno de vitalidad y energía gracias a la influencia planetaria que recibirá tu signo durante los próximos siete días. Página anterior (4/13) - Página siguiente (6/13)