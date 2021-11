© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) En cuanto a la salud, esta semana comenzará para las personas de este signo un período muy favorable para la sanación. Los que padecen una enfermedad empezarán a notar cambios muy alentadores. Lograrán que los atienda el especialista que tanto querían y los tratamientos serán más acertados. Anímicamente se sentirán fuertes y con ganas de afrontar los desafíos de la vida. Probablemente empiecen una actividad de autoconocimiento o asistan a talleres de sanación holística. Será una semana muy buena para todo lo referido a cuestiones económicas. Durante el transcurso los próximos días lograrás cobrar esa deuda que ya dabas por perdida o recibirás buenas noticias sobre un juicio que viene acompañado por un monto considerable de dinero En el terreno laboral, también debes tener mucho cuidado, querrás destacarte a toda costa y para ello te esforzarás por realizar el trabajo en el menor tiempo posible. Sin embargo, al hacerlo puedes cometer errores significativos que dañarán el concepto que tienen tus jefes de ti. Esta semana estarás muy decaído porque un negocio en el que habías puesto muchas ilusiones no salió como pensabas. Sientes que has fracasado, sin embargo no es así. Has ganado mucha experiencia y eso es valiosísimo. Más adelante lograrás el éxito comercial que tanto deseas, sigue intentándolo y no te desanimes cuando las cosas no salgan tan bien.