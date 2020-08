© La Auténtica Defensa

CANCER (22/6 al 23/7) En cuanto a la salud, a partir del lunes de esta semana comenzará para la gente de Cáncer un período donde tendrán mucha vitalidad y energía. Sin embargo, deben ser precavidos a la hora de canalizar dicha energía. En el ámbito laboral, durante los próximos días deberán moverse con mucha cautela. Alguien de tu lugar de trabajo querrá que firmes un documento que puede tener ciertas irregularidades legales. Sería aconsejable que no firmaras nada durante esta semana, pero si no pueden evitarlo, pide todo el asesoramiento que necesiten, en lo posible, de profesionales que no pertenezcan a la compañía en donde trabajas. En el terreno sentimental, el hombre de Cáncer estará muy reflexivo esta semana. Al analizar con objetividad tus acciones de las últimas semanas descubrirás que cometiste serios errores con tu pareja y entre ellos el más grave de todos fue justamente el no querer reconocer ninguno. Tu relación terminó recientemente, ahora empiezas a entender los reproches que te hacía tu ex pareja. Tú sigues enamorado y todavía estás a tiempo de recuperar a la persona que amas pero sólo lo lograrás si estás dispuesto a aceptar que te equivocaste y a pedir perdón por ello. Por su parte, la mujer de Cáncer padecerá esta semana por sus inseguridades en el terreno sentimental. En la vida de tu pareja ha aparecido una persona que sientes que es una amenaza para tu relación. Durante los próximos días te enterarás por alguien de tu entera confianza que ya ha pasado algo entre tu pareja y esta persona.