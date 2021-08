© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) La gente de Capricornio deberá enfrentar esta semana algunas situaciones complicadas referidas al área del trabajo. En el ámbito laboral, durante los próximos días se te va a exigir al máximo la aplicación de tus conocimientos ante una situación crítica. Lograrás hacerlo acertadamente y esto cambiará tu imagen por completo. Habrá compañeros de trabajo que no estarán muy contentos con tus logros, pero no debes hacerles caso. Cuentas con el apoyo dentro de la compañía de las personas correctas y eso es lo único que debe importante En el ámbito económico, los astros indican que es un muy buen momento para aumentar tu patrimonio. Estás ganando un excelente sueldo, aprovecha para ahorrar todos los meses una determinada suma. En el ámbito financiero y de negocios, es hora de dejar de soñar y estudiar la forma más correcta de concretar un emprendimiento comercial que logre aportarte grandes dividendos. En el ámbito sentimental, el hombre de Capricornio deberá reflexionar esta semana. Tu relación está bien, pero tú no te sientes completamente feliz. Tu pareja te ama pero eres tú el que necesita aclarar sus sentimientos. El problema no está en ella sino en ti. Por su parte, la mujer de Capricornio deberá esmerarse durante esta semana si desea salvar su relación. Con tu pareja las cosas han estado tensas últimamente, debido principalmente a tus cambios de humor. Por los problemas laborales has estado muy irascible y aunque tu pareja te ha tenido mucha paciencia la relación se ha desgastado. A partir de ahora, deberás esmerarte por reconquistar a la persona que amas.