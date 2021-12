© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Durante esta semana la fuerza que proviene de la luna en tu elemento tierra te ayudará a adaptarte a los cambios radicales que pueden producirse en tu vida. Podrás enfrentar todos los acontecimientos y salir triunfador si actúas según tu propio criterio sin dejarte influenciar por opiniones ajenas. En el ámbito laboral, un compañero de trabajo se acercará a ti con una actitud beligerante y agresiva. Lo que busca esta persona es socavar tanto tu autoestima como tu prestigio profesional. Deberás demostrar que tienes carácter y que sabes hacerte respetar. No caigas en gritos ni agresiones verbales, simplemente con altura y firmeza hazte respetar y márcale los límites a dicha persona. En el terreno del amor, el hombre de Capricornio no está prestando atención a los continuos reclamos de su pareja. La mujer que amas te dará un ultimátum esta semana, si no cambias tu forma de ser y te vuelves más atento y cariñosos ella no estará dispuesta a continuar con la relación. Es poco lo que te está pidiendo, complácela porque de lo contrario perderás a alguien que podría llegar a hacerte muy feliz Por su parte, la mujer de este signo deberá esta semana mejorar la comunicación con su pareja. Hay un asunto que no se relaciona directamente con tu pareja pero que sin embargo puede terminar afectando tu relación amorosa. Lo que puedes hacer para evitar que las cosas empeoren es tener una larga conversación con la persona que amas. Aprovecha esta semana para tener esa charla con tu pareja.