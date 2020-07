© La Auténtica Defensa

Vigencia: 12 al 18 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana la gente de Capricornio vivirá grandes cambios a nivel laboral, los cuales les resultarán sumamente beneficiosos. Tu trabajo te exige mucha demasiadas horas, sales a de tu hogar por la mañana y vuelves recién a la noche. Quieres tener más tiempo para poder dedicárselo a tu familia y por eso te gustaría tener un empleo que fuera desde casa o bien trabajar en un lugar donde no se te exigiera tanto. Esta semana comenzará un período en el que astrológicamente estarás muy favorecido para los cambios, sobre todo en la esfera del trabajo. Por este motivo, si te pones a buscar seriamente un empleo que tenga las características que tú necesitas, seguramente lo conseguirás. En el terreno del amor, el hombre de Capricornio padecerá esta semana algunas desilusiones. Hay ciertas cosas que te decepcionan de tu pareja, notas que tiene un carácter muy débil y que ante las circunstancias difíciles su reacción no está a la altura de las circunstancias. Sin embargo, son cosas que puedes hablar con ella y solucionarlas, no es suficiente motivo para una ruptura amorosa. Por su parte, la mujer de Capricornio tendrá una excelente semana. Tuviste una intensa crisis en tu relación pero has logrado superarla y ahora estás más unida a tu pareja que nunca. Las personas de Capricornio que no estén en una relación conocerán a alguien esta semana que les llamará poderosamente la atención. Sigue tu intuición, si tú sientes que es la persona adecuada, adelante. No escuches las opiniones de los demás porque en tu vida el único que tiene el poder de decidir eres tú.