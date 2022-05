© La Auténtica Defensa

Vigencia: 15 al 21 de Mayo de 2022

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana la gente de Capricornio experimentará algunos cambios positivos en el ámbito laboral. Has trabajado duro durante los últimos meses y próximamente empezarás a ver los resultados de tu esmero. La disposición de los astros indica que las circunstancias te serán muy favorables, siempre y cuando consigas medir tu temperamento impulsivo y actuar guiado por la razón y no por los impulsos. Desde hace unas semanas, esperas ansiosamente que te abonen un dinero que te adeudan. La buena noticia es que antes del fin de semana recibirás el dinero. Dispone de parte de él para pagar tus deudas y administra el resto con sabiduría para que no tengas que volver a padecer tensiones por la falta de dinero. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, las personas nacidas bajo este signo estarán muy agobiadas durante esta semana. Recientemente tu socio te ha comunicado su decisión de disolver la sociedad comercial que tenían y esto te ha llenado de angustia por el futuro. Utiliza los próximos días para reponerte porque se te presentarán nuevas oportunidades que requerirán que estés activo y con energías. En el terreno amoroso, el hombre y la mujer de Capricornio lograrán esta semana sacar su relación a flote luego de que la misma enfrentara una fuerte crisis que amenazaba con destruir definitivamente a la relación. Por su parte, los hombres y mujeres de Capricornio que estén no tengan una relación, entrarán a partir del miércoles en un período de crecimiento y fortalecimiento espiritual, mediante el cual podrán prepararse y aprender a tener relaciones sanas y felices en el futuro. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)