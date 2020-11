© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana existirá una constelación que beneficiará mucho a la gente de Capricornio. Tendrás muchas sorpresas, tanto en el ámbito económico como en el emocional. En el transcurso de la semana recibirás noticias agradables de nacimientos o proposiciones de casamiento. En el ámbito laboral, se producirá en el transcurso de esta semana, un cambio drástico que te beneficiará ampliamente. Las personas de autoridad con las que te llevabas mal abandonarán la empresa, ya sea voluntaria o involuntariamente. Esto te permitirá sentirte más libre y trabajar más a gusto. Ahora podrás mostrar toda tu capacidad, inventiva creatividad y recibirás, dentro de unos meses, una recompensa por tu excelente trabajo. Esta semana deberás tener mucho cuidado en el ámbito de los negocios. Una persona muy respetada te ofrecerá un acuerdo comercial que en apariencia puede llegar a resultar muy beneficioso. Sin embargo, esta persona no está siendo del todo sincera así es que ten mucho cuidado y empieza a desconfiar si aún no lo has hecho En el terreno amoroso, el hombre de Capricornio tendrá una semana melancólica. Desde hace un tiempo que estás angustiado porque estás solo. Sin embargo, debes animarte porque durante los próximos días aparecerá la mujer que será la persona ideal para ti Por su parte, la mujer de Capricornio tendrá una excelente semana a nivel sentimental. A partir de esta semana comenzará una etapa de grandes conquistas, para aquellas que estén solas, y de reafirmación y consolidación de la pareja para aquellas que tengan una relación. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)