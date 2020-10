© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En el ámbito familiar, es importante que durante esta semana todos los hombres y mujeres de Capricornio cuiden su energía, no dejen que personas negativas, ni siquiera sus parientes, le quiten la vitalidad y la alegría En el ámbito laboral, has despertado simpatía en una persona de sexo masculino con mucha autoridad en tu lugar de trabajo. No obstante, esta persona no te dirá nada pero te estará observando de cerca. Esfuérzate más que nunca en tu trabajo y logra que tu desempeño sea sobresaliente, porque él lo notará y te postulará para un cargo que te interesará mucho Eres una persona muy ambicioso y eso es una buena característica. Sin embargo, la ambición desmedida puede llegar a provocarte serios perjuicios económicos durante los próximos días. Tu emprendimiento comercial te está dando muy buenas ganancias, pero tú quieres más y a causa de esto puede que esta semana tomes decisiones demasiado arriesgadas. Trata de recuperar un poco la mesura antes de tomar cualquier determinación con respecto a tu actividad comercial. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Capricornio vivirán una semana mágica junto a la persona que aman. Tu relación está pasando por un momento de auge, de mejoría y de consolidación. Es el momento ideal para planear un viaje juntos que les permita pasar un tiempo a solas.