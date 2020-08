© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) La gente de Capricornio vivirá una semana muy tensa a nivel familiar y sentimental. Durante los próximos días surgirán muchas complicaciones sobre todo a nivel familiar. Siempre has asumido todas las responsabilidades por aquellos miembros mayores de tu familia. Sin embargo, desde hace un tiempo que estás intentando que tus otros parientes compartan esa responsabilidad contigo. Vas por buen camino y no debes ceder, a pesar de todos los intentos que algunos de ellos hagan para manipularte, principalmente a través de la culpa En el ámbito laboral, surgirán contratiempos durante esta semana. Estás teniendo mucho empeño para agilizar un proyecto pero diversos inconvenientes están provocando retrasos. Cuidado porque puede haber cambios en los niveles jerárquicos más altos de tu empresa y tu jefe puede echarte la culpa a ti, aunque tú no la tienes, de lo ocurrido En el ámbito sentimental, durante esta semana las personas de Capricornio que estén solas deberán estar más atentas. Hay alguien que está tratando de conquistarte pero tú no te estás percatando de ello. Presta más atención a las personas que están a tu alrededor. Por su parte, la mujer de Capricornio no tendrá una buena semana. Desde hace un tiempo que estás atormentado por tus inseguridades pero nunca se lo habías manifestado a la persona que amas. Durante los próximos días dejarás de sufrir en silencio y podrás contarle al hombre que amas tus miedos. Esto ayudará a que la relación se vuelva más estrecha y más firme.