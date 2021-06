© La Auténtica Defensa

Vigencia: 20 al 26 de Junio de 2021 [ Ir al inicio ]

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Confía en tus instintos porque has ido acumulando experiencias espirituales de forma inconsciente pero diferentes acontecimientos que ocurrirán en el transcurso de la semana, harán que tomes consciencia de ese nuevo poder que has adquirido. En el ámbito laboral, desde hace tiempo tienes deseos de cambiar de trabajo. Diferentes circunstancias que ocurrirán durante este día te terminarán de decidir a comenzar a buscar. También es una muy buena semana para iniciar alguna actividad comercial de forma autónoma que te permita en un corto lapso de tiempo, independizarte económicamente. En el terreno amoroso, por ciertas habladurías puedes llegar a tener problemas con tu pareja durante esta semana. Lo que sucede es que has logrado construir una pareja tan hermosa que eso ha ocasionado recelos y molestias en algunas personas envidiosas que te rodean. Estos rumores no tienen ningún sustento, entonces no les hagas caso y no creas en ellos. En cuento en ámbito sentimental, los hombres y mujeres del signo de capricornio que no estén en pareja, recordarán en el transcurso de la semana a una persona que fue muy importante en su vida amorosa pasada. De pronto, se les despertará un interés muy grande por contactarse nuevamente con esas personas. Si pueden, háganlo porque los astros indican que pueden surgir cosas interesantes de estos encuentros. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)