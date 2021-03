© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una semana sumamente estimulante para todas las personas nacidas bajo este signo. Te vas a sentir pletórico de energía y no tendrás problemas en canalizar dichas energías para conseguir tus metas. En el ámbito laboral, un compañero de trabajo se acercará a ti con una actitud beligerante y agresiva. Lo que busca esta persona es socavar tanto tu autoestima como tu prestigio profesional. Deberás demostrar que tienes carácter y que sabes hacerte respetar. No caigas en gritos ni agresiones verbales, simplemente con altura y firmeza hazte respetar y márcale los límites a dicha persona. En el terreno del amor, el hombre de este signo siente que su vida afectiva está hecha un desastre. Se siente solo a pesar de estar en una relación. Lo que sucede es que la mujer que está a tu lado no llena todas tus necesidades emocionales pero continúas con ella por desidia. Deseas una relación más intensa y comprometida pero no haces nada para conseguirla. Los astros te aconsejan que hagas algo por salir de esa situación de aletargamiento en la que te encuentras, deja de perder el tiempo y de hacérselo perder a la persona que hoy está a tu lado. Por su parte, la mujer de este signo tendrá una excelente semana en el terreno amoroso. Las semanas anteriores existieron algunas discusiones con la pareja, sin embargo las cosas ya se han arreglado completamente y la relación está armónica y estable. Disfruta plenamente de tu romance, en las próximas semanas recibirás una agradable y sorpresiva propuesta por parte de tu pareja que te hará muy feliz.