© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 24 al 30 de Julio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una semana en la que la gente de Capricornio deberá prestar especial atención a su salud. Los astros te advierten que puede presentarse un problema con tu organismo durante los próximos días. Haz todos los chequeos que sean necesarios y si te prescriben un tratamiento no lo subestimes y síguelo al pie de la letra porque de lo contrario vas a tener serios problemas en los próximos meses En el ámbito laboral, no tendrás una buena semana. Estás muy descuidado y muy distraído. Tu ámbito sentimental está tan bien que todos tus pensamientos están frecuentemente encausados en dicho dirección. Sin embargo, debes poner más atención al trabajo y volver a desempeñarte como solías hacerlo porque hay alguien de tu entorno laboral que no te aprecia y que puede aprovechar este momento de debilidad para perjudicarte. En el ámbito económico, esta semana comenzará un período en el que los astros favorecerán la adquisición de bienes, sobre todo inmuebles. Si querías comprar tu casa o departamento, no dejes pasar los próximos siete días. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Capricornio que no tengan una relación vivirán noches fogosas durante los próximos días. Tendrán un encuentro sexual muy satisfactorio con una persona conocida que los aprecia mucho, no lograrán una relación con esta persona pero sí se convertirá en un buen amigo con el podrán contar cada vez que estén deprimidos. De todas formas y para evitar confusiones, sé claro desde el principio y dile a la otra persona que solamente lo ves como un amigo. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)