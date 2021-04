© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una muy buena semana para las personas nacidas bajo este signo. Los astros te otorgarán una claridad mental que te permitirá analizar tus problemas y preocupaciones desde otra óptica, al hacerlo lograrás encontrar soluciones para aquellos inconvenientes que te quitaban el sueño. Actúa con calma, ocúpate de un problema a la vez y verás como todo de a poco se va arreglando. En el ámbito laboral, será una semana con algunas novedades. Tendrás un nuevo compañero de trabajo que te llenará de desconfianza. Esta persona será muy inteligente y eficiente y eso contribuirá a aumentar tu descontento porque lo verás como un posible rival que puede resultar una amenaza para tu continuidad laboral. Sin embargo, tus recelos serán exagerados. Tu nuevo colega no se convertirá en tu amigo pero su presencia puede resultarte beneficiosa en tanto te sirva como un estímulo para dar lo mejor de lo que eres capaz. En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Capricornio están atravesando una crisis en sus respectivas relaciones y a menos que hagan algo al respecto, la separación será inminente. Estás consciente de que tu relación no está pasando un buen momento, el problema es que no estás haciendo nada para mejorar las cosas y tu pareja muestra la misma indiferencia que tú. Puede que sea el momento adecuado para sentarse a conversar y admitir que tal vez ninguno de los miembros de la pareja está verdaderamente interesado en continuar con la relación sentimental.