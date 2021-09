© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) El cuerpo le hará reclamos a la gente de Capricornio durante esta semana. Has vivido durante las últimas semanas momentos de mucho estrés y tensión pero no has hecho ningún tipo de ejercicio que te permitiera canalizar esos nervios de forma saludable. Durante los próximos días los dolores en tu cuerpo te harán recapacitar sobre la necesidad de prestarle más atención a tu salud. Será una excelente jornada para todo lo relacionado con el tema laboral. A partir del lunes comenzará un período en donde la concentración y claridad mental se potenciarán, permitiéndote aprender con mucha facilidad y alcanzar mayores logros a nivel profesional Por su parte, las personas de este signo que estén sin trabajo, finalmente recibirás la llamada que tanto esperabas. En el aspecto económico y financiero, las cosas también mejorarán durante los próximos días. Te concederán una prórroga para aquella deuda que tanto te preocupaba y recibirás un dinero que una fuente completamente inesperada que te permitirá estabilizar tu presupuesto. Al mejorar tu estado anímico sentirás la fuerza necesaria para buscar soluciones y éstas aparecerán. En el ámbito sentimental, el hombre de Capricornio recibirá esta semana recriminaciones injustas por parte de la mujer que ama, las cuales lo herirán profundamente. Por su parte, la mujer de Capricornio tampoco tendrá una buena semana en el terreno amoroso. Estarás muy irritable e intolerante y esto originará discusiones con tu pareja.