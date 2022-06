© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.



Vigencia: 29 de Mayo al 4 de Junio de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Esta semana la gente de Capricornio tendrá exacerbada su sensibilidad, su intuición y su capacidad de empatía. Gracias a ello podrás darte cuenta de que una persona de sexo femenino, cercana a ti, ya sea del ámbito laboral, familiar o de tu círculo de amistades, tiene serios problemas y necesita ayuda aunque por vergüenza no haya sabido pedirla. En el ámbito económico, esta semana te harán una propuesta interesante para una inversión. No obstante, deberás ser paciente porque no verás las ganancias de forma inmediata. De hecho, deberás esperar más de un año para recién recuperar tu inversión. No obstante, el emprendimiento será exitoso, únicamente necesitas esperar pacientemente para ver tus ganancias. En el ámbito laboral, esta semana descubrirás cuáles son las verdaderas intenciones de una persona de sexo femenino que ocupa un cargo de mayor jerarquía que tú y que siempre se ha mostrado amable y considerada contigo. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta de que sus actitudes amables son falsas porque en realidad, movida por la envidia que tus capacidades le provocan, hará todo lo que esté a su alcance para perjudicarte profesionalmente. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Capricornio tendrán una semana complicada. Los problemas económicos han generado mucha tensión en la pareja y si no intentan mejorar la comunicación, la separación será inevitable. Cada uno de los miembros de la pareja necesita expresarle al otro lo que siente, pero sin herir a su compañero sentimental. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)