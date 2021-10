© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En cuanto al ámbito familiar, la gente de Capricornio vivirá esta semana una etapa de mucho entendimiento y armonía aún con los parientes con los que normalmente no tenían una buena relación. En cuanto a la salud, debes manejarte con mucho cuidado esta semana porque habrá riesgos de accidentes por distracción e imprudencia. En el trabajo, las personas de este signo estarán de humor terrible. Los empleados que tienes a tu cargo estarán sufriendo las consecuencias de tu mal carácter. Intenta controlarte para no herir los sentimientos de las personas que te rodean. En el terreno del amor, a la mujer de Capricornio se le cumplirá uno de sus más ansiados deseos esta semana. Durante mucho tiempo has estado enamorado de un hombre que nunca se había fijado en ti. No obstante, en estos días ocurrirán algunos sucesos que provocarán que él comience a interesarse. Te sentirás como si tocaras el cielo, sin embargo esa sensación va a durarte poco. Al conocerlo mejor descubrirás que no era ni tan inteligente ni tan caballero como creías. De todas formas será una buena experiencia para ti porque a partir de ahora dejarás de esperar a un amor imposible y estarás dispuesta a recibir a un hombre real que pueda hacerte feliz. Por su parte, el hombre de Capricornio estará confundido y sin saber qué hacer esta semana. Tu pareja estará cansada de tu indecisión y hoy te exigirá que le des una respuesta.