Vigencia: 31 de Enero al 6 de Febrero de 2021

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una semana tormentosa a nivel sentimental. Comenzarás la semana muy melancólica por un inconveniente que surgirá en tu relación amorosa. Sin embargo, no debes apresurarte y atormentarte con conjeturas, que probablemente sean las equivocadas. Espera a escuchar las explicaciones que tenga para darte tu pareja. Hacia el fin de semana las cosas se solucionarán y te reconciliarás con la persona que amas. Es una relación estable y muy bien llevada, tienes todo para ser feliz así es que no te busques problemas. Por su parte, los que estén solos estarán muy enojados con la vida por las últimas malas experiencias sentimentales que han tenido. Si ese es tu caso, desearás estar solo para sanar y recomponerte. Eso está bien, tómate el tiempo que necesites. Dentro de algunos meses cuando el rencor se vaya aparecerá el hombre o la mujer adecuada. En lo referido a los negocios, serás sumamente favorecido por los astros durante esta semana. El problema es que en ocasiones te peleas en vano, eres agresivo con las personas que trabajan para ti y buscas conflictos donde no los hay. Crees que siempre tienes la razón y estás poco dispuesto a escuchar. Si quieres abundancia recuerda que la armonía que seas capaz de crear en tus negocios te traerá grandes beneficios. Si todos tus empleados están cómodos, trabajarán mejor y entonces empezarás a crecer y a obtener grandes ganancias. En el ámbito familiar hay grandes posibilidades de que durante la semana se produzcan peleas, evita en lo posible las reuniones familiares, por lo menos durante los próximos 15 días.