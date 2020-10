© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Este fin de semana la gente de Capricornio tendrá una reunión familiar. Aprovecha esta ocasión para dejar las preocupaciones financieras de lado y pasar un momento ameno junto a todas las personas que amas y que te aman. En el ámbito financiero y de los negocios, tu instinto estará muy desarrollado durante el esta semana. Si tienes que hacer alguna inversión o alguna compra guíate por esa voz interior y no por los consejos que recibas de la gente que te rodea. Algunas de esas personas que están a tu lado en tus negocios no desean tu prosperidad, te tienen mucha envidia y resentimiento. Por lo tanto, si los escuchas probablemente cometas graves errores que te causarán un gran perjuicio económico. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Capricornio recibirán reclamos por parte de sus compañeros sentimentales. Durante esta semana tu pareja te hará algunas recriminaciones las cuales no van a gustarte. Sin embargo, deberás aceptar que los reclamos responden a una realidad. Tú no te estás tomando la relación con la misma seriedad que la otra parte. Te sientes muy atraído sexualmente pero la verdad es que además del sexo, él o ella no logra despertarte ninguna otra sensación o sentimiento. El problema es que tu pareja sí está desarrollando sentimientos e ilusiones por ti. No dejes que esta situación continúe, habla sinceramente con tu pareja para evitar que se siga ilusionando. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)