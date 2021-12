© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Cometerás un grave error durante esta semana pero en vez de intentar ocultarlo tu mejor opción será asumirlo, pedir disculpas a quien corresponda y evitar que vuelva a repetirse en el futuro. En el ámbito económico y de los negocios será una semana con muchos conflictos. Ninguno de ellos será grave pero debido a tu estado emocional, que estará muy sensible, sobredimensionarás todos los inconvenientes y creerás que estás a un paso de la quiebra. Los astros te aconsejan que no tomes una decisión durante los próximos días, espera a sentirte más fuerte para analizar con calma y objetividad la situación. En el terreno amoroso, la mujer de Capricornio sufrirá decepciones esta semana. Le has planteado a tu pareja tu deseo de consolidar la relación. Sin embargo, él se muestra muy evasivo y eso te llena de angustia. Estás muy enamorada y no quieres perderlo, por eso has comenzado a concebir algunas ideas locas y poco éticas para forzarlo a mantenerse a tu lado. Los astros te aconsejan no lleves a cabo dichas ideas porque al final serías tú la que más perjudicada y herida saldría. Por su parte, el hombre de este signo vivirá una semana de mucha intensidad a nivel sexual. El plano físico se volverá el aspecto más importante de tu relación durante los próximos días y por ello disfrutarás de tórridas noches de pasión junto a tu pareja. Disfruta plenamente el momento pero recuerda que si deseas que la relación perdure en el tiempo, deberás buscar una unión más espiritual y emocional. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)