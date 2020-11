© La Auténtica Defensa

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Será una semana sumamente estimulante para todas las personas nacidas bajo este signo. Te vas a sentir pletórico de energía y no tendrás problemas en canalizar dichas energías para conseguir tus metas. Durante esta semana recibirás una invitación para visitar a amigos que se encuentran en otras ciudades o países, acéptala porque te ayudará mucho a cambiar de perspectiva. Será una buena semana para todas las personas de este signo que tengan un trabajo dependiente. Tus superiores te han incluido en algunos interesantes proyectos pero recién recibirás la noticia dentro de unas semanas. Aguarda con calma y continúa esforzándote en tus tareas. En el terreno del amor, los hombres que estén casados deben aprender a tratar a sus parejas como desearían que los trataran a ustedes. Sus compañeros sentimentales se sienten descuidados y si esa sensación continúa en el tiempo corren el riesgo de perderlos. Los hombres de este signo que estén solteros, tienen muchas probabilidades de conocer durante el fin de semana a alguien del signo de Aries o Sagitario con el que podrían entablar una muy relación sentimental muy intensa a nivel sexual. En el ámbito de las finanzas y los negocios, estás en una situación en la que has alcanzado la estabilidad económica, tu emprendimiento comercial marcha bien pero ha llegado el momento de continuar creciendo y para eso necesitas arriesgarte. Los astros te aconsejan que no te estanques, debes ser dinámico para evitar que la competencia te gane.