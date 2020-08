© La Auténtica Defensa

Vigencia: 9 al 15 de Agosto de 2020

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Tu vida social de Capricornio se reactivará durante esta semana, saldrás con tus amigos a una fiesta y pasarás excelentes momentos con ellos. También se producirán durante los próximos días algunas reuniones familiares en las que te encontrarás con parientes con los que no tienes una muy buena relación. En el ámbito laboral, las personas de Capricornio experimentarán algunos cambios esta semana. Se producirán algunos cambios en los niveles jerárquicos superiores al tuyo. Tu esfuerzo y capacidad llamará la atención de uno de tus jefes nuevos, quien te otorgará tareas que implican mayores responsabilidades para ver si eres capaz de llevarlas a cabo. Lograrás hacerlo exitosamente y por ello ganarás un aliado incondicional que te ayudará a crecer en tu carrera y a ganar prestigio profesional. En el terreno amoroso, los hombres y las mujeres de Capricornio tendrán muchas dudas acerca de su vida amorosa durante esta semana. Hay una persona, posiblemente del ámbito laboral, que está muy enamorado de ti. Tú lo sabes pero no le das una respuesta concreta. Un día lo alientas y al día siguiente no le prestas atención. Los astros te aconsejan que emplees los próximos días en reconsiderar tu actitud, no está bien jugar con los sentimientos de alguien que está interesado en ti. Además, si no te decides pronto podrías perder a una persona con la que podrías llegar a ser muy feliz. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)