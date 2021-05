© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 9 al 15 de Mayo de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) En el ámbito de las finanzas y los negocios, está semana las personas de Capricornio deberán controlar su carácter si no quieren desencadenar serios problemas en sus emprendimientos comerciales. Tu temperamento irascible te ha creado inconvenientes con la gente que trabaja para ti. Esta semana será astrológicamente muy buena para las reflexiones tendientes al autoconocimiento. Aprovéchala para analizar objetivamente la manera en la que te relacionas con tus empleados. Si eres sincero contigo mismo, no podrás dejar de notar que la mayor parte del tiempo eres muy intolerante, cruel y agresivo con ellos. Este comportamiento es muy poco inteligente porque estás creando un resentimiento innecesario entre quienes trabajan en tus comercios. Recuerda que nunca es bueno tener al enemigo en casa y eso es lo que crearás si sigues por ese camino. En el ámbito laboral, la gente de este signo tendrá una excelente semana. Te sentirás sumamente cómodo y apreciado en tu lugar de trabajo. En el terreno amoroso, el hombre de Capricornio tendrá esta semana la oportunidad que tanto ha deseado. Fuiste infiel y por este motivo terminó una relación de mucho tiempo con la persona que amabas. Durante meses le rogaste una segunda oportunidad pero ella se negaba a dártela. No obstante, ella te comunicará su decisión de volverlo intentar y tú habrás aprendido la lección y te entregarás por completo a tu pareja. Por su parte, la mujer de Capricornio tendrá durante esta semana algunos problemas en su pareja generados principalmente por su desconfianza. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)