© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia:19 al 25 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 11 de 13

CAPRICORNIO (22/12 al 20/1) Todas las decisiones que tomes durante esta semana estarán bien auspiciadas astralmente. Combinarás acertadamente tu espíritu emprendedor con tu carisma para concretar tus proyectos y encontrar empleo, en el caso que estés desocupado. En el ámbito laboral, estás exagerando un poco las cosas, tu necesidad de controlarlo todo te lleva a una situación en la que apenas ocurre algo inesperado comienzas a pensar que hay alguien que desea perjudicarte. Por ahora tus suposiciones son erradas, no obstante tu desconfianza puede ofender a las personas que trabajan para ti y que te son leales. Relájate y deja la paranoia de lado. Esta semana Capricornio pondrá a prueba su generosidad. Algunos familiares te pedirán prestado dinero, es preferible que mantengas tus ahorros en secreto, para que no debas prestarlos porque en un futuro cercano los necesitarás En el ámbito de los negocios y las finanzas, necesitarás convencerte esta semana de una realidad que vienes negando desde hace un tiempo. Esta realidad no es del todo negativa pero no coincide que lo que tenías planeado. No sirve de nada que te resistas, acepta el nuevo orden de cosas y adáptate a él. Lo más inteligente sería que pensarás un nuevo plan para aprovechar las ventajas de la nueva situación para que tu emprendimiento comercial salga beneficiado. En el terreno del amor, el hombre y la mujer de este signo tendrán una semana muy tranquila junto a la mujer que ama. Atrás han quedado los conflictos absurdos y la pareja se ha consolidado. Los próximos días serán muy buenos para realizar planes de viajes y actividades junto a tu compañera sentimental. Página anterior (10/13) - Página siguiente (12/13)