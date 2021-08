© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 1º al 7 de Agosto de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) La gente de Escorpio vivirá esta semana algunas reconciliaciones con personas de su círculo íntimo. Te habías alejado de tus amistades, este fin de semana será el momento ideal para reencontrarte con ellos y para fortalecer tu energía emocional, la cual estará un poco baja por tus problemas sentimentales. También volverás a practicar, durante esta semana, una actividad artística que te apasiona pero que habías abandonado, a través de la cual puedas expresar tu creatividad y tus emociones. En el ámbito laboral, la gente de Escorpio tendrá mucho trabajo esta semana. Por este motivo estarás angustiado y tenso porque tendrás miedo de no poder cumplir correctamente con todas las tareas que te han sido asignadas. No es la primera vez que pasas por una situación parecida, lograste salir exitoso anteriormente y lo lograrás nuevamente ahora. Confía en tu intuición y en tus capacidades porque toda saldrá bien. En el terreno del amor, la mujer de Escorpio tendrá una semana complicada. Tu pareja te está haciendo sufrir porque no sientes que esté entregado y comprometido con la relación de la misma forma en que estás tú. La situación empeorará durante los próximos días, deberás plantearle al hombre que amas tus necesidades y reclamarle lo que consideras que es equitativo. Por su parte, el hombre de Escorpio tendrá una buena semana. Estás interesado en una mujer pero debes ser constante en la conquista. Está interesada en ti pero te exigirá que hagas algo más consistente como para que pueda entregarte con confianza su corazón. Piensa en las formas que tienes para demostrarle que tus sentimientos son sinceros y tendrás éxito. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)