© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 1º al 7 de Noviembre de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana comenzará un período en donde los astros los impulsarán a realizar tareas colectivas. Estarán empáticos y tendrán una gran capacidad para entablar buenas relaciones con la gente que los rodea. También estarán con muchas ganas de interactuar socialmente y de realizar actividades recreativas y deportivas. En el ámbito financiero y de los negocios, los nacidos bajo este signo no tendrán una buena semana. No es un momento propicio para realizar inversiones, pueden planear a futuro proyectos comerciales pero no para realizar entregas de dinero. En el ámbito laboral, será una semana de mucha exigencia en el que tendrás que dar lo mejor de ti, pero al finalizar la jornada laboral te sentirás muy satisfecho con tu desempeño. Tu excelente labor provocará una muy buena impresión entre tus superiores. No recibirás un reconocimiento inmediato pero con el tiempo, si eres paciente, te verás recompensado En el amor, los que están en pareja se sentirán amenazados e inseguros durante esta semana porque supondrán que alguien quiere arrebatarles el amor de su pareja. Efectivamente, existe una persona, probablemente del ámbito laboral, que está interesado en tu compañero sentimental. Sin embargo, él o ella no les presta atención porque está muy enamorado de ti. No obstante, si continúas con la desconfianza lo que lograrás será una crisis en la pareja, la cual puede ser aprovechada por esa persona para intentar seducir a tu pareja. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)