ESCORPIO (23/10 al 22/11) Esta semana la gente de Escorpio recibirá sorpresas desagradables en el ámbito de los estudios. Aquellos que se encuentren cursando una carrera universitaria están muy confiados y esto les jugará en contra. Durante los próximos días deberán rendir un examen y no se están esforzando mucho porque consideran que será un examen muy fácil. Esto es un grave error porque será mucho más difícil de lo que esperaban y no la aprobarán a menos que estén muy preparados. En el ámbito laboral, los nacidos bajo este signo vivirán momentos muy estresantes esta semana. Un compañero de trabajo intentará arrebatarte un proyecto que te ha costado meses de trabajo. Habitualmente eres una persona tranquila y evitas las discusiones, sin embargo en esta ocasión pelearás ferozmente para defender lo que por derecho te pertenece. En el terreno del amor, esta semana el hombre de Escorpio deberá aprender a ceder en algunas cosas si no quiere perder a la mujer que ama. Durante los próximos días no le exijas a tu pareja demasiado y trata de escuchar con atención lo que tenga para decirte. Tienes que darte cuenta que no puedes ser siempre el centro de atención y que en ocasiones tu pareja también necesita expresarse. Por su parte, durante esta semana la mujer de Escorpio deberá sobreponerse a la tristeza. Estás pensando qué vas a hacer con tu vida afectiva porque recientemente has finalizado una relación amorosa. Sin embargo, la ruptura no se ha producido por falta de amor sino por maliciosas intromisiones del círculo de amigos y familiares de tu pareja. Los astros te aconsejan que lo dejes ir porque es un hombre que no vale la pena.