© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 11 al 17 de Octubre de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 9 de 13

ESCORPIO (23/10 al 22/11) En el ámbito de la salud, los dolores de cabeza que las personas de este signo padecen desde hace tiempo empeorarán esta semana. Por este motivo te verás obligado a realizar una consulta médica. En el ámbito laboral, esta semana será excelente para Escorpio. Alguien de jerarquía superior a la tuya te hará una propuesta que no esperabas. Deja los miedos de lado y acéptala porque probablemente no vuelva a repetirse Será una semana bastante complicado en el ámbito de las finanzas y los negocios. Tendrás una discusión muy acalorada con uno de tus principales competidores. Tú tienes la razón pero no hay forma de que él lo comprenda debido a que se encuentra con un estado anímico muy exaltado. Durante esta semana todos tus intentos por llegar a un acuerdo serán en vano. No gastes energías inútilmente, deja que se vaya e intenta conversar con él nuevamente la semana que viene En terreno amoroso, la mujer de Escorpio deberá seguir sus corazonadas. Si tú sientes que él es el amor de tu vida, no le hagas caso ni a los prejuicios de los demás ni a tus propios prejuicios. Por una vez déjate llevar por el corazón y olvídate de la cabeza. En el terreno sentimental, el hombre de Escorpio vivirá algunas desilusiones. Estás muy enamorado pero esta semana te darás cuenta que tu pareja no te corresponde con la misma intensidad de sentimientos. Como estás tan enamorado, continuarás la relación de todas formas pero esa no será la decisión más conveniente. Página anterior (8/13) - Página siguiente (10/13)