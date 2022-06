© La Auténtica Defensa

Durante esta semana es conveniente que todas las personas de Escorpio piensen dos veces antes de hablar o de actuar. Estás atravesando un período de mucho pesimismo y sobredimensionas todo lo que te ocurre. Si tu coche se rompe y tienes que arreglarlo, es sólo un accidente que le puede pasar a cualquiera. Esfuérzate por ver la realidad tal cual es y aleja tus fantasmas. Si algo malo te ocurre, no pienses que será el comienzo de una serie de hechos aciagos que destruirán tu economía y tu presupuesto. En el ámbito laboral, la relación con algunos de tus colegas es muy mala y las cosas tienden a empeorar. Esta semana descubrirás que ellos han hecho correr un chisme sobre ti, el cual además de ser falso es ofensivo y discriminatorio. No ganarás nada armando un escándalo, utiliza toda tu voluntad para controlarte y no reacciones. Con mucho esfuerzo te has labrado una excelente reputación en tu lugar de trabajo y si pierdes el control lo único que conseguirás será que esa reputación se vea perjudicada. Los astros te recuerdan que en la vida todo lo que uno da, vuelve y a ellos les volverá sus acciones perversas. En el ámbito económico estarás muy favorecido esta semana. El dinero llegará a ti a través del cobro de una deuda que ya dabas por perdida. La clave para esta semana será la mesura, debido a que estarás más inclinado que lo habitual a caer en excesos de todo tipo. Recuerda que los extremos nunca son buenos, ni siquiera en el ámbito amoroso. No agobies a tu pareja repitiéndole cientos de veces que la amas porque vas a terminar por cansarla.