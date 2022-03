Esta semana podrás subsanar un error que cometiste hace un par de días y cuyas posibles consecuencias te tenían muy angustiado. Sin embargo, cuando las cosas se hayan solucionado debes dejar atrás toda la culpa y continuar viviendo tu vida sin recriminarte a cada instante todos los errores que involuntariamente pudiste haber cometido. Deja el pasado atrás y vive tu vida sin ningún tipo de ataduras. En el ámbito laboral, estás muy ansioso debido a que consideras que tu sueldo es muy escaso en relación con la tarea que desempeñas. Has solicitado un aumento desde hace un tiempo pero no has recibido ninguna contestación y eso te pone de muy mal humor. No desesperes porque te darán una respuesta afirmativa y el aumento que tanto necesitas llegará. En el ámbito económico y financiero tendrás esta semana sorpresas no muy gratas. Creías que tu negocio ocupaba el primer lugar en el mercado y que la competencia estaba muy por detrás de ti. No obstante, durante los próximos días te darás cuenta que tu competencia está mucho más fuerte de lo que creías y que en cualquier momento podrá superarte. Este hecho, aunque en principio parezca negativo, a la larga terminará beneficiándote porque te dará la motivación que habías perdido y te obligará a salir del estado de letargo en el que estabas por creer que tus finanzas estaban completamente seguras. En el terreno amoroso tendrás una excelente semana. Aprovecha los próximos días para demostrarle a tu pareja con hechos y no solamente con palabras, cuanto la aprecias.